Синоптик Леус: 27 июня даст старт волне жары в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Четверг, 27 июня, даст старт волне жары в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказал, что погоду в столичном регионе определит надвигающийся с запада барический максимум. Он уменьшит плотность и число облаков, снизит вероятность дождей до минимума и будет способствовать росту температуры, которая поднимется до нормы середины июля, указал Леус.

Согласно его прогнозам, 27 июня в Москве воздух прогреется до 25–27 градусов, по области – до 23–28 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. 28 июня будет без осадков и до 29–31 градуса тепла.

Ранее москвичей и гостей столицы призвали воздержаться от длительного пребывания на улице в жару. В комплексе городского хозяйства Москвы рекомендовали в жаркую погоду надевать светлую и легкую одежду. Также горожанам нужно помнить о поддержании водного баланса.