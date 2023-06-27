Будущие контрактники объяснили свое желание служить чувством долга перед страной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Добровольцы, пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали что приняли решение отравиться в зону боевых действий из-за чувства долга перед страной.

Так, один из мужчин отметил, что о московском пункте отбора узнал в военном комиссариате Зеленоградского административного округа. Тогда он и принял решение заключить контракт.

"Все служили. Сын служит, и отец служил. Я иду по контракту служить. На СВО тоже позже пойду. Личное дело выбора каждого гражданина. Я считаю, что каждый должен защищать свою страну", – подчеркнул доброволец.

Еще один будущий контрактник признался, что уже не первый раз пытается отправиться в зону проведение спецоперации РФ на Украине. По его словам, это будет его третья попытка. Кроме того, мужчина отметил, что у него есть необходимый опыт.

"Я понимаю, что на нашу Родину нападают. Соответственно, нужно защищать, кто-то должен это делать. Я служил в Военно-воздушной академии воронежской. Плюс я также служил срочную службу в Челябинске", – поделился он.

Другой мужчина заявил о своем желании помочь. Он рассказал, что опыта службы у него не было, но он хочет поддержать военнослужащих, которые сражаются за страну.

"Я узнал о наборе в контрактники от фирмы и пошел. <...> Чтобы поддержать всех, чтобы защищать Родину", – объяснил кандидат.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1. Он работает с 09:00 до 20:00.

Узнать дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее в ЛДПР призвали создать в РФ контрактную армию численностью не менее 7 миллионов человек. Председатель партии Леонид Слуцкий считает, что стране не нужны частные военные компании и их аналоги. По его словам, в армии "есть проблемы", однако решать их нужно совместно с Минобороны.



Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО