Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

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Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали журналистам о своей мотивации.

Так, один из пришедших сообщил, что о службе по контракту узнал из плакатов, установленных по Москве. По его мнению, очень важно уметь и хотеть защищать свою Родину для подрастающего поколения.

Другой будущий контрактник признался, что решил пойти служить, чтобы помочь уже служащим в зоне СВО молодым людям.

"Я считаю себя патриотом и хочу за Родину даже может быть оставить свою жизнь. Но больше я волнуюсь за молодых людей, которые там уже служат и отдают долг Родине", – заявил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее стало известно, что контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать мужчинам вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов. Поправки подразумевают, что в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе".

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО