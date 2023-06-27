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14:16

Общество

ГД приняла во втором чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

Фото: 123RF/diy13

Проект закона о введении новой программы долгосрочных сбережений россиян приняли в Госдуме во втором чтении. С инициативой ранее выступил кабмин.

Авторы проекта заявляют, что эта программа станет финансовым продуктом для граждан, пополнение которого при поддержке государства можно совершить как за счет собственных средств, так и за счет пенсионных накоплений.

В документе уточняется, что россияне будут участвовать в программе только на добровольной основе.

В конце апреля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Тогда сообщалось, что инициатива предполагает введение дополнительной финансовой стимулирующей поддержки в течение трех лет для граждан, которые заключили договор долгосрочных сбережений с 2024 по 2026 год.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что в России необходимо расширить список жизненных ситуаций для изъятия долгосрочных сбережений гражданами.

Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы дослгосрочных сбережений граждан

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