14:16Общество
ГД приняла во втором чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан
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Проект закона о введении новой программы долгосрочных сбережений россиян приняли в Госдуме во втором чтении. С инициативой ранее выступил кабмин.
Авторы проекта заявляют, что эта программа станет финансовым продуктом для граждан, пополнение которого при поддержке государства можно совершить как за счет собственных средств, так и за счет пенсионных накоплений.
В документе уточняется, что россияне будут участвовать в программе только на добровольной основе.
В конце апреля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Тогда сообщалось, что инициатива предполагает введение дополнительной финансовой стимулирующей поддержки в течение трех лет для граждан, которые заключили договор долгосрочных сбережений с 2024 по 2026 год.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что в России необходимо расширить список жизненных ситуаций для изъятия долгосрочных сбережений гражданами.
Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы дослгосрочных сбережений граждан
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