Названы самые популярные страны для отправки посылок и писем из России

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Китай стал наиболее востребованной страной для отправки посылок и писем из России с марта по май текущего года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Уточняется, что после КНР в рейтинге расположены такие страны, как США, Израиль, Германия и Казахстан.

В пресс-службе отметили, что если сравнивать нынешнюю статистику с данными за аналогичный период прошлого года, то в основном изменения затронули Китай и США.

"Если в прошлом году США занимали первое место с 20%, то сейчас спустились на второе, а Китай занял лидирующую позицию, поднявшись с пятой строчки", – говорится в сообщении.

Ранее в главном таможенном управлении Китая сообщили, что товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.