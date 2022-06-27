Названы самые популярные страны для отправки посылок и писем из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Китай стал наиболее востребованной страной для отправки посылок и писем из России с марта по май текущего года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Почты России".
Уточняется, что после КНР в рейтинге расположены такие страны, как США, Израиль, Германия и Казахстан.
В пресс-службе отметили, что если сравнивать нынешнюю статистику с данными за аналогичный период прошлого года, то в основном изменения затронули Китай и США.
"Если в прошлом году США занимали первое место с 20%, то сейчас спустились на второе, а Китай занял лидирующую позицию, поднявшись с пятой строчки", – говорится в сообщении.
Ранее в главном таможенном управлении Китая сообщили, что товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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