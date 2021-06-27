Россиянам объяснили детали получения выплаты в 55 тысяч рублей на детей

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Родители, находящиеся на больничном по уходу за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере своего ежемесячного заработка.
Об этом напомнил генеральный директор компании Urvista Алексей Петропольский. Он уточнил, согласно данным Росстата, размер средней зарплаты по стране составляет 55 208 рублей. Таким образом, для каждой семьи будет индивидуальный порядок начисления выплаты – в зависимости от среднего заработка родителей.
"Речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Юрист также напомнил, что не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет предложил Владимир Путин. В мае соответствующий закон был принят Госдумой.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что в этом году пособия для нуждающихся женщин на ранних сроках беременности получат свыше 228 тысяч гражданок России.
Минтруд разъяснил правила получения пособий для беременных и родителей-одиночек
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