В Совфеде рассказали о ходе голосования по поправкам в Конституцию

17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Голосование по поправкам в Конституцию РФ идет активно, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации РФ по законодательству Андрея Клишаса.
Он отметил понимание гражданами важности совершения волеизъявления. Клишас заявил, что принятие поправок в Конституцию является историческим событием.
Он отметил, что нарушений в процессе проведения голосования не зафиксировали.
"Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, наблюдатели практически не фиксируют", – сообщил Клишас.
Он добавил, что на всех участках соблюдаются правила санитарной безопасности. В то же время, по словам Клишаса, не везде присутствуют информационные материалы в должном объеме.
Сенатор подчеркнул уникальность опыта наблюдения за процедурой голосования. Он заявил об этом, упомянув, что на участках работают 502 494 наблюдателя.
"Безусловно, что столь широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов", – сказал Клишас.
Ранее сообщалось, что по итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
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