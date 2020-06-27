Писательница Наталья Андреева оценила поправки в Конституцию РФ о русском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Писательница Наталья Андреева оценила поправки в Конституцию РФ, касающиеся русского языка и защиты семьи, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что поддерживает признание русского языка государствообразующим. Также Андреева одобрила определение культуры России как уникального наследия. Помимо этого, писательница положительно оценила введение положений о самобытности культуры народов, а также о поддержке россиян за рубежом.

Кроме того, Андреева отметила важность появления пункта о защите семьи и материнства.

"В это непростое время выплата пособий на детей и материальная поддержка семей помогла многим. Дети, инвалиды, пенсионеры – все они нуждаются в защите государства. Я за помощь слабым. Индексация пенсий и социальных пособий не менее одного раза в год и привязка оплаты труда к прожиточному минимуму – это нужно и важно всегда", – сказала Андреева.

Также писательница положительно оценила поправки в Конституцию, касающиеся сферы здравоохранения. Она заявила, что за последнее время произошло массовое осознание важности своевременного получения медицинской помощи. Андреева подчеркнула и понимание того, насколько трудно врачам, когда они не получают всего необходимого.

"Поэтому поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания я одобряю. Мне импонирует ужесточение требований к депутатам и сенаторам, установление ограничений для чиновников, которые не должны иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках", – заключила писательница.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.