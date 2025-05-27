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27 мая, 18:15

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Диетолог Русакова: запах изо рта может указывать на образование фитобезоара

Диетолог рассказала, какие симптомы указывают на образование комка в желудке

Фото: телеграм-канал Baza

Запах изо рта и дискомфорт в желудке могут указывать на образование фитобезоара. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что столичные врачи вытащили из желудка пациентки фитобезоар размером 20x15 сантиметров. Это комок, который образовался из-за употребления большого количества растительной клетчатки. Оказалось, пациентка регулярно ела хлебцы, так как соблюдала диету на фоне диабета.

Русакова отметила, что фитобезоар образуется не только из-за увлечения хлебцами, но и хурмой. В последней клетчатка еще и скреплена вяжущим компонентом, предупредила диетолог.

Рекомендуемая суточная норма пищевых волокон для взрослого человека – 25–30 граммов. Употребление сверх этого повышает риски образования такого комка.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

"Свою роль могут сыграть и анатомические особенности строения кишечника и желудка. Например, наличие дополнительных желудочных складок", – добавила врач.

Указывать на образование такого комка может боль и дискомфорт в животе. Еще один симптом – специфический запах изо рта, так как внутри идет гниение, заключила Русакова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что черника, курага и капуста могут нанести вред гипотоникам. По словам врача, эти продукты содержат магний и витамины группы B, которые помогают уменьшить объем циркулирующей крови и снизить давление.

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Трошина Любовь

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