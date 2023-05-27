Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 27 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 27 мая, в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Местами по городу ожидается гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, ночью в Москве температура опустится до 7–9 градусов. При этом ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что средняя годовая температура воздуха в Москве увеличилась на 1,4 градуса, если сравнивать с концом XX века.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил, что в воскресенье, 28 мая, температура воздуха в столице может опуститься до 17 градусов.