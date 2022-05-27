В Минздраве РФ предупредили холостых мужчин о рисках преждевременной смерти

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Риск преждевременной смерти у холостых представителей мужского пола от 55 до 64 лет выше в три раза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава, члена-корреспондента РАН Оксану Драпкину.

При этом, по словам медика, основными факторами риска для мужчин этого возраста являются курение, регулярное употребление спиртного, стресс. К главным факторам риска для мужчин старше 75 лет относятся, в частности, различные воспаления, нарушение работы почек, низкая физическая активность.

"Да, быть холостяком не полезно для мужского здоровья – риск преждевременной смерти увеличивается в три раза", – подчеркнула врач, слова которой приводит РИА Новости.

На продолжительность жизни женского пола достаточно плохо влияют повышение артериального давления и стрессы, уточнила специалист.

Ранее сообщалось, что исключение вредных привычек, стресса и других губительных для здоровья факторов позволит избежать преждевременной смерти. Как отметил семейный врач Томи Митчелл, базовым условием долгой и счастливой жизни является четкое осознание и нейтрализация всех неоправданных рисков.

