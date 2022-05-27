Эндокринолог рассказала о проблеме растянутого желудка

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях проявляется проблема растянутого желудка. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, россияне часто заедают стрессы.

"У обычного человека пустой желудок объемом 500 миллилитров, после употребления пищи – литр, а у людей с экстремальным ожирением может превышать 4 литра", – подчеркнула врач.

Чтобы не растягивать желудок, Павлова посоветовала много и долго жевать, а также медленно пить воду. При таких условиях для насыщения потребуется меньший объем пищи. Это, в свою очередь, снизит давление на стенки желудка.

Врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Светлана Осипова ранее рассказала, в каких случаях может быть опасно запивать еду водой. Существует риск растяжения желудка, отметила эксперт.

