Названы вакансии для вахтовиков с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше всего работников, готовых трудиться вахтовым методом, ждут работодатели Подмосковья, Иркутской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование сервиса "VK Работа".

Отмечается, что наиболее востребованной специальностью является строитель. Самые щедрые предложения для них есть в ЯНАО. Работником этой группы профессий в среднем могут платить по 64,4 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, за год заметно выросли зарплаты, которые предлагают разнорабочим, – на 26%, до 66,7 тысячи рублей в месяц. У грузчиков ежемесячный доход за год вырос в среднем на 22% – до 71 тысячи рублей. Также неплохо платят и комплектовщикам-фасовщикам – почти 82 тысячи рублей в месяц.

Помимо этого, повышенный спрос на охранников отмечается в Ленинградской области, средняя зарплата составляет более 48 тысячи рублей в месяц. В Омской области необходимы инженеры (66 тысяч рублей в месяц), в Бурятии – повара (53,2 тысячи рублей в месяц).

Кроме того, сварщику готовы платить 135 тысяч рублей в месяц под Владимиром, механику на Сахалине могут предложить 150 тысяч рублей, а комплектовщику-фасовщику в Поморье – 190 тысяч рублей.

Ранее специалисты выяснили, сколько россиян откладывают часть зарплаты и на что они копят. 35% участников рассказали, что откладывают часть денежных средств на накопления. При этом 18% респондентов указали, что откладывают до 10% доходов, а 2% – свыше 50% от зарплаты.