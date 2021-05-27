В Москве минувшей ночью выпало до 14 мм осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшую ночь в разных районах Москвы выпало от 3 до 14 миллиметров осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице пасмурно, ночью в разных районах города выпало от 3 до 14 миллиметров осадков. Ожидается кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до 24 градусов выше нуля", – говорится в сообщении.

Майская норма осадков составляет 51 миллиметр. Таким образом, в ночь на 27 мая в столице выпало до 27% месячной нормы.

Ранее сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. В среднем столбики термометров в конце мая опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.