Психолог объяснил, кто чаще всего становится жертвой мошенников

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Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые относятся к одной из двух категорий – "хозяева жизни" и "скупердяи". Об этом рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.

По словам специалиста, "хозяева жизни" кичатся своим достатком и при каждом удобном случае демонстрируют его. Они покупают дорогие автомобили, одежду известных брендов, отдыхают на элитных курортах и так далее.

Синарев отметил, что злоумышленники обманывают таких людей с помощью вложений в сомнительные фонды, просьб о помощи, пожертвований.

А вот "скупердяям" дают понять, что можно получить выгоду, затрачивая минимум денег, но эта возможность продлится недолго. По словам Синарева, это может быть распродажа, конфискат, ликвидация склада и так далее.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что есть шансы победить телефонное мошенничество в этом году, если будут приниматься правильные решения. Он привел в пример скимминг, кражу данных банковской карты при помощи считывающего устройства, с которым уже удалось справиться. По его словам, если необходимые меры будут приняты на уровне операторов связи, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70–80%.

