Володин прокомментировал стремление россиян провести отпуск за границей

17:19
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации необходимо развивать внутренний туризм в РФ. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
По словам депутата, отдых за границей для россиян может быть опасен.
"Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты", – заявил Володин.
По мнению председателя Госдумы, если туристические потоки восстановятся, то с Запада в Россию может прийти вторая волна коронавируса. На фоне реальной угрозы следует уделить больше внимания Крыму, Краснодарскому краю, Волге и другим российским центрам туристического притяжения.
Володин также отметил, что Госдума планирует обсудить планы развития отрасли при участии Минэкономразвития. В совещаниях также будут задействованы представители курортных регионов.
Ранее стало известно, что с 1 июня в России откроются санатории с медицинской лицензией. При этом заселение будут проводить на основе справки об отсутствии у постояльца коронавируса или контактов с заболевшими людьми.
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