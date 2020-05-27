Володин прокомментировал стремление россиян провести отпуск за границей

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации необходимо развивать внутренний туризм в РФ. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

По словам депутата, отдых за границей для россиян может быть опасен.

"Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты", – заявил Володин.

По мнению председателя Госдумы, если туристические потоки восстановятся, то с Запада в Россию может прийти вторая волна коронавируса. На фоне реальной угрозы следует уделить больше внимания Крыму, Краснодарскому краю, Волге и другим российским центрам туристического притяжения.

Володин также отметил, что Госдума планирует обсудить планы развития отрасли при участии Минэкономразвития. В совещаниях также будут задействованы представители курортных регионов.

Ранее стало известно, что с 1 июня в России откроются санатории с медицинской лицензией. При этом заселение будут проводить на основе справки об отсутствии у постояльца коронавируса или контактов с заболевшими людьми.

