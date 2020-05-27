Кузнецова предложила распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выплаты, выделенные на детей от 3 до 15 лет включительно, необходимо распространить и на подростков 16 и 17 лет. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Она рассказала о поступлении множества запросов по поводу расширения получателей материальной поддержки в 10 тысяч рублей и отметила, что в настоящее время соответствующее предложение направлено в правительство.

"Мы считаем, что это целесообразно", – приводит РИА Новости ее слова.

Омбудсмен объяснила, что подростки в таком возрасте преимущественно находятся на попечении родителей, также многие из них еще учатся, а потому не имеют возможности трудоустроиться. В то же время потребительская корзина у них фактически равна потребительской корзине взрослого человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату 5 тысяч рублей для всех детей до трех лет.

Также известно, что единоразовая выплата, введенная с 1 июня для каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, составит 10 тысяч рублей.

Помимо этого, сообщалось, что вдвое был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.