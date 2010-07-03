В Склифе научат бороться со стрессом и депрессией 28 мая

Психологи и психотерапевты НИИ скорой помощи имени Склифосовского научат москвичей бороться со стрессом и депрессией. Лекция пройдет в рамках "Дня психологического просвещения" 28 мая в 16:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Ведущие специалисты медицинского учреждения расскажут посетителям о работе психолога, психотерапевта и психиатра. Гости узнают, чем эти профессии отличаются друг от друга, какую помощь они оказывают при стрессе и депрессии, как стресс влияет на здоровье человека и как распознать депрессию.
Также работники Склифа поделятся с участниками мероприятия секретами психодиагностики, расскажут о ее видах и методах. После образовательной части все желающие смогут получить бесплатную консультацию у специалистов и присоединиться к занятию по релаксации.
Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по номеру телефона: +7(903)002–39–00.
Ранее психиатрическая больница № 4 имени Ганнушкина запустила проект "Только без паники!", предназначенный для тех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками. Бесплатные интерактивные лекции проводятся на регулярной основе ежемесячно.
Посетителям расскажут, как справиться с паническими атаками, социальной тревожностью и различными страхами, такими как поездки в транспорте, в метро или боязнь авиаперелета.
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