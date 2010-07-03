Солнечная и ветреная погода ожидается в Москве в понедельник, 27 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый день рабочей недели окажется для жителей столичного региона солнечным, но ветреным, сообщает портал "Метеоновости".

Осадков при этом не ожидается. Ветер западного направления усилится до 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в городе – 18-20 градусов тепла, по области до плюс 20 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы. В середине дня оно составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

На 27 мая Гидрометцентр РФ установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности. В таких условиях жителям рекомендуют не ходить в лес, разводить там костры. Также опасно жечь мусор на садовых и дачных участках или вблизи леса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Москве установится июльская жара. По словам синоптика, уже во вторник в Россию придет теплый атмосферный фронт.

В среду и четверг температура воздуха в столице дойдет до 28 градусов тепла, а в Подмосковье – до +29 градусов. При этом возможны небольшие осадки.