Две трети россиян предпочли бы длинные майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 60% россиян предпочли бы продлить майские праздники за счет январских каникул, сообщает RT со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Одной из причин в поддержку инициативы продления праздников называют тот факт, что многие все равно берут отпуск между 1 и 9 мая (35%). Кроме того, часть россиян хотела бы реализовывать больше планов в этот период (25%), отмечается в исследовании.

Между тем 27% респондентов отрицательно относятся к длинным выходным в мае. 16% из них не готовы жертвовать январскими праздниками, а 11% переживают, что это скажется на продуктивности.

13% опрошенных не имеет предпочтений, в какой месяц отдыхать.

Как указывают исследователи, 51% россиян проведут праздники за городом, 27% останутся дома, 13% погуляют и поучаствуют в праздничных мероприятиях. Только 9% планируют полноценное путешествие.

Ранее сообщалось, что половина российских путешественников собирается полететь в Турцию на майские праздники. Еще 17% планируют отдохнуть в России. Также рассматриваются направления ОАЭ (11%) и Египта (10%). Отмечается, что средний чек за отдых в Турции снизился со 152 до 146 тысяч рублей.