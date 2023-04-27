ГД разработала законопроект по борьбе с "потребительским терроризмом"

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Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" разработали законопроект по борьбе с "потребительским терроризмом", который обяжет россиян писать жалобу застройщикам перед обращением в суд в случае некачественного возведения первичного жилья. Об этом сообщает газета "Известия".

Член комитета от "Единой России" Сергей Колунов пояснил, что после принятия законопроекта застройщик будет обязан устранять недостатки за свой счет, а граждане могут обратиться в суд, если он этого не сделает.

"Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней", – сообщил он.

По словам Колунова, владельцы часто становятся жертвами юристов и компаний, которые выставляют им необоснованные штрафы или претензии. В случае неисполнения обязательств со стороны застройщика собственник сможет потребовать снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недочетов третьими лицами.

До этого в Москве выставили на продажу апартаменты площадью 4,8 квадратных метра. Стоимость помещения составляет 2,8 миллиона рублей. Апартаменты располагаются в апарт-комплексе в Даниловском районе.

