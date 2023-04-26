Более 90% ДДУ в Москве оформили посредством эскроу-счетов в первые три месяца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всего в январе – марте в Москве зарегистрировали 26 278 договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"Это максимальный квартальный показатель за время учета зарегистрированных договоров по эскроу-счетам в Москве", – отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется в Росреестре, в марте текущего года доля эскроу-счетов от общего числа зарегистрированных в Московском регионе ДДУ достигла 95% с начала действия механизма проектного финансирования.

При этом в прошлом году за первый квартал посредством эскроу-счетов оформили на 15% больше ДДУ – 31 027. В 2021 году их количество составляло 19 862.

Российские застройщики перешли к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов в 2019 году. По информации ЦБ РФ, по состоянию на 1 марта 2023 года количество счетов эскроу в России превышало 665 тысяч. На них было размещено 4 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что цены на новостройки в Москве снизились до двухлетнего минимума. Кроме того, подешевела стоимость аренды жилья. Эксперты связали снижение с сокращением платежеспособности россиян.