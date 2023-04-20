Росреестр выявил сильный рост сделок долевого участия в Москве в марте

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Управление Росреестра по столице зафиксировало рекордный скачок сделок долевого участия на новостройки в марте в сравнении с предыдущем месяцем. Соответствующую аналитику ведомство опубликовало на своем сайте.

По данным Росреестра, март никогда не демонстрировал подобного роста сделок по отношению к февралю. Ведомство впервые зафиксировало рост на 77% регистраций договоров при покупке квартир.

"Мартовский показатель скорректировал отрицательную динамику на первичном рынке жилья, и в итоге первый квартал закрылся сопоставимым с 2021 годом объемом сделок – 20,8 тысяч договоров долевого участия", – заявил глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом если говорить о марте 2022 года, то число договоров долевого участия (ДДУ) уже в марте этого года снизилось на 0,5%. Кроме того, в сравнении с первым кварталом прошлого года количество ДДУ в сфере недвижимости за период января-марта 2023-го уменьшилось на 22,5%. По информации ведомства, в этот период зафиксировали около 26,4 тысячи договоров.

В общей сложности в области недвижимости в марте 2023-го Росреестр зарегистрировал 13 тысяч ДДУ. Этот показатель на 76% превышает данные февраля этого года.

Накануне стало известно, что в столице в марте заключили свыше 11,4 тысячи договоров ипотечного кредитования. Данный показатель на 17,2% выше, чем в феврале. Однако по сравнению с мартом 2022-го результат упал на 7,1%.