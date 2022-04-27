В Москве за сутки госпитализировали 180 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки были госпитализированы 180 пациентов с коронавирусом, сообщается в телеграм-канале Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки выявлено 760 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 100 человек.

По данным Оперштаба, после прохождения лечения выздоровели 537 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона человек.

Кроме того, 16 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки госпитализировали 2 986 человек с коронавирусом. Это на 5,54% меньше показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 44 российских регионах, увеличилось – в 36 субъектах.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 163 человека. Выздоровели за сутки 11 477 человек, днем ранее сообщалось о 11 899 вылечившихся.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 7 705.

