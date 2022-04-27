В России за сутки госпитализировали 2 986 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за прошедшие сутки госпитализировали 2 986 человек с коронавирусом. Это на 5,54% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 44 российских регионах, увеличилось – в 36 субъектах.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 163 человека. Выздоровели за сутки 11 477 человек, днем ранее сообщалось о 11 899 вылечившихся.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 7 705. Большинство из них пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Там заразились 760 и 510 человек соответственно. В Московской области выявили 241 случай коронавируса.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России осенью, когда начнется сезон респираторных вирусов, COVID-19 может вновь активизироваться. Он подчеркнул, что в теплое время года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом.

