Дни открытых дверей в новом формате пройдут в московских центрах для детей-сирот

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В московских центрах для детей-сирот состоятся дни открытых дверей в новом формате. Благодаря серии встреч "Движение вперед" и "Встречай май" ребята смогут познакомиться с их будущими родителями в непринужденной обстановке спортивного праздника или пикника, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"Мы стараемся создавать как можно больше возможностей для того, чтобы наши ребята и их будущие папы и мамы познакомились. Для этого мы организовали совместные мероприятия, где взрослые и дети смогли бы активно провести время и получше узнать друг друга", – отметила начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних департамента труда и соцзащиты населения Москвы Елена Зайцева.

Цикл встреч "Движение вперед" пройдет в восьми центрах содействия семейному воспитанию. Мероприятия начнутся 3 мая в центре "Возрождение", где москвичам предложат стать участниками шахматного турнира. Дети в сопровождении наставников поборются за звание городского гроссмейстера. Также в центрах состоятся футбольные и волейбольные турниры и спортивные дворовые игры.

"Встречай май" пройдет еще в шести столичных центрах содействия семейному воспитанию. В рамках мероприятия состоятся игры, мастер-классы и угощения. Первая встреча намечена на 21 мая в центре "Спутник", где для гостей и воспитанников пройдет театральный пикник.

Принять участие во встречах могут будущие приемные родители, а также неравнодушные жители столицы. Узнать расписание событий можно на портале "Моя новая семья" и на страницах проекта в соцсетях.

Ранее новый сервис "Словарь для будущих приемных родителей" представили на портале "Моя новая семья". В словаре прописаны термины, связанные с темой поддержки детей-сирот, а также с юридическими, медицинскими и психологическими аспектами семейного воспитания. Помимо "Словаря для будущих приемных родителей", портал "Моя новая семья" содержит список рекомендуемых книг и фильмов для будущих и состоявшихся замещающих семей.