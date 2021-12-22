На портале "Моя новая семья" появился словарь для будущих приемных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый сервис "Словарь для будущих приемных родителей" представили на портале "Моя новая семья". Об этом рассказала замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

По словам эксперта, те, кто погружается в тему приемного родительства, сталкиваются с множеством непонятных терминов. О них говорят в школе приемных родителей, но зачастую требуется каталогизировать данные.

"...словарь, разработанный специалистами Центра содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки" и Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Дом Детей", призван помочь систематизировать эти знания, стать некой "шпаргалкой", благодаря которой всегда можно быстро вспомнить значение того или иного термина", – заявила Бербер.

В словаре прописаны термины, связанные с темой поддержки детей-сирот, а также с юридическими, медицинскими и психологическими аспектами семейного воспитания.

Помимо "Словаря для будущих приемных родителей", портал "Моя новая семья" содержит также список рекомендуемых книг и фильмов для будущих и состоявшихся замещающих семей.

В декабре Сергей Собянин расширил проект поддержки семей, воспитывающих детей-сирот или детей-инвалидов. Постановлением также вводится возрастное ограничение для потенциальных приемных родителей: 50 лет – для женщин, 55 лет – для мужчин.