Воробьев сообщил о закрытии всех детских домов Московской области в 2021 году

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В текущем году в Московской области были закрыты все детские дома, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери в Доме правительства региона.

Он напомнил, что в Подмосковье в 2013 году было 44 детских дома, там работали очень заботливые воспитатели и педагоги.

"Но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом, 2021 году все наши детские дома закрыты", – цитирует РИА Новости губернатора.

По словам Воробьева, это стало возможным благодаря тому, что приемные семьи пригласили в свои дома "детишек и дарят им любовь".

Ранее стало известно, что для детей появится детсад на 200 мест на Большой Очаковской улице на юго-западе столицы. В детсаду оборудуют помещения для групп, комнаты для развивающих занятий, кабинет медсестры, кухню, а также спортивный и музыкальный залы.

