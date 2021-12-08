Сенатор Святенко: нужно развивать и расширять меры поддержки приемных семей в Москве

Фото: depositphotos/Veresovich

Представитель столичного парламента в Совете Федерации Инна Святенко заявила о необходимости развивать и расширять форматы помощи приемным семьям в Москве.

"Воспитание в семье является приоритетным направлением в решении проблемы сиротства, и дать возможность родителям, которые готовятся принять ребенка в семью либо на условиях усыновления, либо опекунства или семейного устройства, всю необходимую информацию – крайне важно. Эта работа ведется в Москве постоянно", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Святенко, оказываемая помощь должна работать и на родителей, и на ребенка, должна быть пошаговой, комплексной и системной.

"Будущие родители должны знать, что не останутся с проблемами один на один, им помогут профессионалы",— добавила она.

В Москве проходит день открытых дверей для будущих приемных родителей. Принять участие в нем могут семьи, которые только задумались о приемном ребенке. Специалисты объяснят все тонкости опекунства и семейного устройства, помогут встать на учет в региональный банк.

В течение всего дня можно ознакомиться с информацией о детях, которые остались без попечения родителей, их условиях жизни, на месте получить консультации от специалистов.

"Возможно, эта встреча поможет кому-то принять окончательное решение и стать опекуном , родителем", – подчеркнула сенатор.

Записаться на прием в региональный банк данных на другие дни можно онлайн на столичном портале "Моя новая семья".

"День открытых дверей – это лишь первый шаг для тех, кто хочет принять ребенка в свою семью. Впереди еще целый комплекс подготовки, который предстоит семье. В Москве действует система поддержки для будущих родителей. Это и школы приемных родителей, их в Москве 35, и в следующем году добавятся еще четыре", – рассказала Святенко.

Семья, взявшая ребенка на воспитание, может подписать договор с одной из 46 столичных организаций, занимающихся сопровождением.

"В Москве работают и центры содействия семейному воспитанию, которые способствуют раскрытию творческого потенциала детей. Это большая сеть, которая помогает московским семьям быть крепче, дружнее, справляться вместе с непростыми жизненными обстоятельствами", – пояснила сенатор.

Святенко также отметила, что на сегодняшний день в Москве 93,3% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Это категория родителей, которым нужна особая поддержка – не только финансовая, но и методическая, социальная, педагогическая, заключила она.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что поддержка женщин с детьми является одной из приоритетных задач социальной сферы Москвы, благодаря чему количество многодетных семей в столице за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза.

