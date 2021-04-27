Более 170% от месячной нормы осадков выпало в столице с начала апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В апреле в Москве выпадет порядка двух месячных норм осадков. С начала месяца и до 26-го числа выпало уже 172% месячной нормы, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"С учетом сегодняшних осадков, того, что еще 30-го числа они выпадут, у нас будет две месячных нормы осадков и по Москве, и Подмосковью. По крайней мере, около того. Свыше 180% точно", – пояснил синоптик ТАСС.
По мнению специалиста, обилие влаги говорит о том, что следующий месяц не будет засушливым.
Ранее сообщалось, что апрель в Москве может стать рекордным по количеству осадков в XXI веке. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что последний раз рекордным был апрель 1986 года, когда выпало 98 миллиметров осадков.
Если же обратиться к истории метеонаблюдений, то самым дождливым оказался апрель 1903 года, когда выпало 107 миллиметров осадков, отметил метеоролог.
Апрель в Москве может побить рекорд по количеству осадков в XXI веке
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