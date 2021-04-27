Диетолог предупредила об опасности пропуска завтрака

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Врач-диетолог Ольга Шмелева предупредила россиян об опасности, которую представляет отказ от завтрака. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Звезда".
По словам специалиста, на утро и первую половину дня в целом приходится наибольшая скорость метаболизма в человеческом организме. Если питаться в это время, то в ночь человек уйдет с меньшим количеством углеводов.
Шмелева подчеркнула, что большое число подобных элементов во второй половине дня может преобразоваться в жиры из-за снижения темпов метаболизма.
Диетолог также дала совет людям, которые не завтракают по утрам из-за отсутствия аппетита. Для них подходящим решением мог бы стать легкий перекус с последующим более плотным приемом пищи, уточнила специалист.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что завтрак действительно является важным приемом пищи. При этом его можно пропустить, если человек придерживается иного распорядка дня и не имеет проблем со здоровьем.
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