Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 423 пациента, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 985 769", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в столице выявили 2 098 новых случаев СOVID-19, госпитализированы 1 060 человек.

В Оперштабе добавили, что за минувшие 24 часа в городе скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 8 053 новых случая коронавируса. Всего в стране подтверждено 4 779 425 случаев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила об увеличении числа желающих привиться от коронавируса. Также она призвала россиян сделать прививку перед наступлением летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим семьям.