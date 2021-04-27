Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 423 пациента, сообщает Оперативный штаб.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 985 769", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в столице выявили 2 098 новых случаев СOVID-19, госпитализированы 1 060 человек.
В Оперштабе добавили, что за минувшие 24 часа в городе скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В России за последние сутки выявили 8 053 новых случая коронавируса. Всего в стране подтверждено 4 779 425 случаев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила об увеличении числа желающих привиться от коронавируса. Также она призвала россиян сделать прививку перед наступлением летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим семьям.
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19
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