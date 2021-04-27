В России выявили 8 053 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 8 053 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб. Из них 1 041 (12,9%) не имел клинических проявлений болезни.

На Москву пришлось 2 098 случаев, на Санкт-Петербург – 712, на Московскую область – 592. В Ростовской области зафиксировали 230 случаев, в Самарской области – 183, в Нижегородской области – 170, в Воронежской области – 165, в Иркутской области – 135, в Саратовской области – 131, в Красноярском крае – 113.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Республике Тыва и Сахалинской области.

Всего в России подтверждено 4 779 425 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 8 039 человек, за все время пандемии – 4 402 678 человек. Скончались от болезни за 24 часа 392 пациента, за все время – 108 980.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса введено по всему миру. Препараты применили в 207 странах, где начались кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.