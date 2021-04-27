Сергунина: лучших представителей туротрасли определят на конкурсе "Московские мастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице до 26 мая включительно можно подать заявку на участие в конкурсе "Московские мастера". В этом году будут впервые представлены профессии администратора и консьержа гостиницы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Приглашаем столичных специалистов посоревноваться с сильнейшими представителями своих профессий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 26 мая включительно. Итоги будут подводиться в июне, а церемония награждения пройдет перед празднованием Дня города", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В номинациях "Экскурсовод" и "Гид-переводчик" нужно подготовить пешеходную или автобусную экскурсию по столице. В номинациях "Администратор гостиницы" и "Консьерж гостиницы" необходимо выполнить творческое задание и предложить идеи для улучшения качества обслуживания гостей.

Работы будут оценивать представители столичного комитета по туризму, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московского профессионального союза работников физкультуры, спорта и туризма.

Конкурс проводится в Москве с 1998 года. В нем участвуют специалисты разных профессий. Он направлен на повышение престижа профессии и мастерства специалистов.

В марте в столице состоялся IX открытый чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia. Соревнования проходили по 268 компетенциям. Участники соревновались в семи основных блоках профессий. Это сфера услуг и образования, ИТ, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика.

