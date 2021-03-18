Фото: depositphotos/shock

Ростуризм подготовил предложения для легализации гостевых домов. После согласования с профильными ведомствами они будут направлены в правительство РФ, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Большинством субъектов РФ, участниками туристического рынка и профильными общественными организациями данная инициатива поддерживается. Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов, а бизнесу позволит претендовать на меры государственной поддержки", – пояснила она.

Ранее в Федеральном агентстве по туризму РФ поддержали идею создания гостевых домов. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила закрепить в законодательстве определение "гостевой дом".

По ее словам, проект коснется порядка 200 тысяч мест размещения в Краснодарском крае и 100–150 тысяч в Крыму.