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Ростуризм подготовил предложения для легализации гостевых домов. После согласования с профильными ведомствами они будут направлены в правительство РФ, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Большинством субъектов РФ, участниками туристического рынка и профильными общественными организациями данная инициатива поддерживается. Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов, а бизнесу позволит претендовать на меры государственной поддержки", – пояснила она.
Ранее в Федеральном агентстве по туризму РФ поддержали идею создания гостевых домов. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила закрепить в законодательстве определение "гостевой дом".
По ее словам, проект коснется порядка 200 тысяч мест размещения в Краснодарском крае и 100–150 тысяч в Крыму.
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