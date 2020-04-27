В Вологодской области вводятся электронные пропуска на въезд в регион

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Вологодской области приняли решение о вводе системы электронных пропусков для въезда в регион. С таким заявлением выступил губернатор Олег Кувшинников, передает ТАСС.
"Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у кого отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области. Речь идет о въезде в регион, а не о перемещении внутри области, здесь никаких ограничений пока не введено", – отметил глава региона.
По словам Кувшинникова, в ближайшее время будет принято постановление, согласно которому будет установлен порядок оформления электронных пропусков.
В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице действует автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.
В столице начали проверку цифровых пропусков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: