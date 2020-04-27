В Вологодской области вводятся электронные пропуска на въезд в регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Вологодской области приняли решение о вводе системы электронных пропусков для въезда в регион. С таким заявлением выступил губернатор Олег Кувшинников, передает ТАСС.

"Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у кого отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области. Речь идет о въезде в регион, а не о перемещении внутри области, здесь никаких ограничений пока не введено", – отметил глава региона.

По словам Кувшинникова, в ближайшее время будет принято постановление, согласно которому будет установлен порядок оформления электронных пропусков.

В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице действует автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.