Поддержка пострадавших от стихийных бедствий должна быть незамедлительной – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты и компенсации гражданам, которые пострадали от стихийных бедствий, должны осуществляться незамедлительно. Об этом говорится на сайте Кремля.

27 апреля состоялось совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах РФ. По словам главы государства, под особым контролем должны быть случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье.

"Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", – подчеркнул Путин. Так, президент обратил внимание, что оперативно должны подключаться, реагировать на ситуации и федеральные ведомства.

Кроме того, Путин сообщил о возрастающих рисках пожаров и паводков. Как считает президент, на фоне рисков сезонных природных бедствий каждый субъект страны должен быть готов среагировать на любое ЧП.