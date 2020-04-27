В Роскачестве рассказали, почему имбирь и чеснок не помогут от коронавируса

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Лимон, имбирь, чеснок, а также сборы трав и эфирные масла, которые продают под видом профилактических или даже лекарственных средств не помогут от коронавируса, говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Специалисты подчеркивают, что лечебными свойствами обладают только лекарственные средства.

Требования к сборам трав, как говорится в сообщении, могут быть установлены разными нормативными документами, которые зависят от категории товаров – лекарства, БАД или чайный травяной напиток. В первом случае травы подпадают под действие федерального закона "Об обращении лекарственных средств", во втором – ряда технических регламентов.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, для лекарственных средств необходимы документы, в которых указан перечень показателей качества и методов контроля лекарства для применения, также должна быть инструкция и дозировка.

На этикетке БАДов должна быть размещена информация о составе, противопоказаниях и прочем. Что касается эфирных масел, то некоторым людям они противопоказаны, а среди побочных эффектов специалисты отмечают кожную сыпь и затрудненное дыхание.

Чеснок, имбирь и мед использовались для лечения болезней, когда не было других средств. Однако, как говорится в сообщении, предупредить заражение вирусом можно соблюдая дистанцию и избегая контакта с другими людьми, либо сделав прививку.

Ранее ФАС сообщила, что получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. По словам начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко, в основном такая тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках. В начале апреля в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга лимоны в среднем стояли менее 145 рублей за килограмм. В то же время в других сетях их стоимость варьировалась от 230 до 899 рублей за килограмм.

