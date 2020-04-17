Врач рассказал, можно ли лечить коронавирус противомалярийными препаратами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24 о том, что самостоятельно лечить ОРВИ с подозрением на COVID-19 с помощью гидроксихлорохина (противомалярийного препарата) нельзя.

"Такие препараты применяются только в стационаре по назначению врача. Самостоятельно их использовать нельзя, и мы не рекомендуем заниматься самолечением. Препараты могут в некоторых случаях играть положительную роль только в составах комплексной терапии", – пояснил эксперт.

Викулов сообщил, что введение в практику противомалярийных аппаратов при лечении коронавируса основано на опыте применения в разных странах и различных исследованиях.

"Данные препараты воздействуют на гемоглобин, они препятствуют углублению гипоксии (кислородного голодания), которая развивается вследствие коронавируса. Это их дополнительный эффект, который может в сочетании с другими препаратами применяться для лечения некоторых категорий пациентов, но далеко не всех", – подчеркнул врач-инфекционист.

Минздрав разработал новую версию временных рекомендаций по лечению ОРВИ в период пандемии COVID-19. Они доработаны с учетом новых клинических данных, полученных как в России, так и за рубежом.

Обновленные схемы профилактики и лечения включают в том числе и незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин, который известен как противомалярийное средство. Правительство России поручило использовать и распределять гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Силенок