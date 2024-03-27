Синоптик спрогнозировал резкое потепление в Москве на неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На этой неделе в Москве продолжится постепенное потепление. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Температура воздуха в Москве постепенно продолжает расти. В ближайшие дни столбики термометров доберутся до 10-градусной отметки. Дни будут солнечные, без осадков. Небольшой дождь прогнозируется лишь в пятницу, 29 марта", – рассказал он.

Однако ночи в столице все еще останутся холодными. Температура воздуха будет опускаться до 2–4 градусов мороза.

К выходным в Москве произойдет смена воздушной массы. Город окажется в секторе циклона, благодаря которому воздух прогреется до 14 градусов.

В среду, 27 марта, в Москве ожидается до 11 градусов тепла. В Подмосковье воздух может прогреться до 12 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 4–9 метров в секунду.

