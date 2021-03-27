В России за последние сутки выявили 8 885 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки коронавирусом заразились 8 885 человек в 85 регионах, передает Оперштаб. Активно без клинических проявлений болезнь протекает у 1 062 пациентов.

На Москву пришелся 1 551 случай, на Санкт-Петербург – 749 случаев, на Московскую область – 586, на Нижегородскую область – 328, на Ростовскую – 244, на Воронежскую – 212, на Самарскую – 201, на Иркутскую – 169, на Саратовскую – 157, на Свердловскую – 142.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Тыве, Магаданской области, Еврейской автономной области. Всего в стране за все время пандемии с инфекцией столкнулись 4 510 744 человека.

Скончались за последние сутки из-за коронавируса 387 человек, за все время – 97 404, выздоровели после прохождения лечения за 24 часа 10 337 пациентов, за все время – 4 130 498.

Ранее в Минздраве заявили, что в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом. При этом статистические данные все равно пока высокие, а значит, расслабляться еще рано.

