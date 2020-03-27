"Почта России" закроет на три дня все отделения, кроме круглосуточных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" на следующей неделе переходит на работу в особом режиме. Известно, что с 30 марта по 1 апреля будут закрыты почти все отделения, заявил ТАСС генеральный директор компании Максим Акимов.

По его словам, со следующей недели "Почта России" работает в таком режиме, чтобы минимизировать посещение отделений.

"С понедельника по среду отделения, не работающие в круглосуточном режиме, та их часть отделений, которая работает с клиентами, – она будет закрыта", – объяснил Акимов.

Кроме того, в "Почте России" гарантировали, что будет обеспечиваться своевременная доставка пенсий и пособий гражданам, получающим их на дому.

"Естественно, мы заботимся о безопасности людей, потому что наступает период выплатной, он у нас с 3 апреля", – подчеркнул гендиректор.

В настоящий момент в организации занимаются решением вопроса, направленного на увеличение срока хранения отправлений до 60 дней. Сейчас данный срок составляет 30 дней.

25 марта Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам сказал, что с 28 марта по 5 апреля объявляются нерабочими днями. В это время зарплата работников будет сохранена, отметил президент РФ.

Решение главы государства принято в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции.

Число заболевших COVID-19 в России достигло 1036 человек. Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражено более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявлено 703 случая.