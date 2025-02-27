Требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте изменятся в РФ с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России с 1 марта изменятся требования к аптечкам первой медпомощи. Об этом говорится в соответствующем документе Минтруда, передает РИА Новости.

Количество аптечек на рабочих местах будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а доступ к ним должен быть неограничен и обозначен сигнальными цветами и знаками.

При этом не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, в случае нарушения их стерильности. Правила будут действовать до 1 марта 2031 года.

Ранее Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив туда ряд дополнительных предметов. Теперь туда входят маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Использовать старые аптечки можно будет до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

