Россияне назвали разговорчивость самым раздражающим качеством коллег

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Почти половину россиян (43%) раздражает излишняя разговорчивость коллег, еще 27% – повышенная инициативность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные исследования "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Отмечается, что 22% опрошенных считают инициативность вне трудовых задач попыткой выслужиться перед руководством. Так же они расценивают и безотказность при выполнении просьб начальства. Еще 33% респондентов раздражает то, что коллеги не здороваются при встрече, не прощаются и не запоминают имена.

Кроме того, 38% граждан не одобряют игнорирование просьб коллегами, а 14% – показную скромность. Более того, 24% высказались против того, чтобы слушать рассказы о личной жизни коллег.

По результатам опроса выяснилось, что 26% не любят, когда коллеги громко разговаривают по телефону на личные темы или громко смеются, смотря что-то в интернете. Еще 12% против, когда сотрудники на рабочем месте приводят себя в порядок, используют аэрозоли и духи с резким запахом.

Помимо этого, 17% оказались недовольны неопрятностью коллег, 11% – приемом пищи за рабочим столом, 15% – курением электронных сигарет в помещении. Лишь 21% опрошенных указали, что в коллективе есть прописанные нормы внутреннего распорядка, регулирующие нормы одежды, употребление еды и напитков, а также курение.

Ранее аналитики узнали, что чаще всего россияне хотят уволиться из-за конфликтов с начальством и коллегами, а также в связи с переездом офиса в другое место. 66% респондентов сказали, что меняют работу не чаще чем раз в 5–10 лет. Многие считают достаточным стажем работы на одном месте отрезок от трех до пяти лет (51%).



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