Россиянам рассказали, что поможет угомонить токсичного коллегу

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Чтобы преодолеть разногласия с токсичным коллегой, следует подарить ему ни к чему не обязывающую вещь, например, карандаш. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Ольгу Зродникову.

Не принять этот подарок коллега не сможет, а после того, как он его взял, то вступил в своего рода отношения, в которых нет места злобе и негативу, отметила эксперт. По словам психолога, человек даже становится слегка обязанным, поскольку люди чувствуют себя немного "в долгу" перед дарящим.

Однако существуют случаи, когда коллега может быть настолько сложным, что даже подобное действие не представляется возможным. Тогда следует сделать этот подарок мысленно, заявила Зродникова.

"Представьте себе в деталях, как дарите человеку что-то (в мыслях это может быть не карандаш, а что-то большое и красивое – например, букет цветов). Вы работаете с образом токсичного человека внутри вас, трансформируя его. Ведь в итоге степень "токсичности" людей определяется именно вашим восприятием", – сказала психолог.

Вместе с тем Зродникова посоветовала не принимать токсичность на свой счет. Пока человек не воспринимает этот негатив, то он, считает эксперт, остается у того, кто его "дарит". Психолог рекомендовала представить, что во время выплеска злости человек дарит вам яд, который можно не принимать. Такой метод поможет оставаться спокойным и контролировать свои эмоции, заявила она.

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