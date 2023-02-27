Рекордные 100 млн человек стали беженцами из-за конфликтов в 2022 году – ООН

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В 2022 году около 100 миллионов человек были вынуждены бежать из своих стран из-за конфликтов и нарушения прав человека – это число стало рекордным, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА Новости.

"100 миллионов человек – рекордное число – были вынуждены бежать от насилия, конфликтов и нарушений их прав человека", – сказал он на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

Также, по словам Гутерреша, в мире стремительно снижается свобода слова. Об этом, в частности, свидетельствует 50-процентный рост количества убийств журналистов во всем мире. Эту цифру он назвал ужасающей.

Кроме того, генсек ООН заявил о глобальном росте нищеты и голода.

"Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять. Масштабы крайней нищеты и голода растут впервые за последние десятилетия", – подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что сегодня 339 миллионов человек во всем мире нуждаются в гуманитарной помощи, что на четверть больше, чем в 2022 году.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов в рамках переговоров по зерновой сделке.

При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что тех или иных решений по выполнению части зерновой инициативы сейчас нет. Он отметил, что оценки Россией этой сделки и ее реализации остаются прежними.

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