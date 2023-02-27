В Москве за сутки выявили 1 778 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 1 778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В воскресенье, 26 февраля, сообщалось о 1 419 заболевших и 12 умерших.

Так, число новых случаев увеличилось после снижения за четыре дня. Согласно поступившей информации, за прошедшие сутки госпитализировали 155 человек, выздоровели 1 850 пациентов, скончались 12 человек.

Общее число выявленных в столице случаев коронавируса составило 3 416 443, выздоровели 3 217 596 пациентов, а умерли 48 194 человека.

Ранее говорилось, что за прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 9 580 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась 786 пациентам, что на 10,7% меньше, чем накануне. Рост количества направлений в медучреждения зафиксирован в 28 регионах, снижение – в 45.

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