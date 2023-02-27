В РФ за сутки выявили 9 580 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 9 580 новых случаев заражения COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть недуг за минувшие 24 часа 30 человек.

Госпитализация потребовалась 786 пациентам, что на 10,7% меньше, чем накануне. Рост количества направлений в медучреждения зафиксирован в 28 регионах РФ, снижение – в 45. Обстановка с COVID-19 не изменилась в 12 российских субъектах.

Выздоровели за день 9 250 человек, что на 5,4% меньше, чем 26 февраля.

Между тем руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в государстве. По его данным, дальнейшая обстановка будет зависеть от соблюдения санитарных норм в России.

Мурашко заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

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