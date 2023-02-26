В Москве за сутки выявили 1 419 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1 419 новых случаев COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

По данным медиков, госпитализация за минувшие 24 часа потребовалась 137 пациентам. Выздоровели в Москве от COVID-19 1 958 человек.

Не смогли побороть недуг за прошедший день 12 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 414 665 случая коронавируса. Выздоровели 3 215 746 человек, умерли – 48 182.

Между тем в РФ за прошлые сутки зафиксировали 9 574 случая заражения COVID-19. По информации Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, госпитализировали 880 человек.

Умер из-за недуга 31 пациент, а выздоровели – 9 774 человека, что на 12,8% меньше в сравнении с 25 февраля.

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