Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19. На ИВЛ находятся 395 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

При этом выздоровели за сутки 4 550 человек. Всего число людей, победивших инфекцию, возросло до 2 477 563. За минувшие 24 часа выявлено 3 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался 81 пациент.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для пенсионеров. Отменить ограничение позволила улучшившаяся эпидситуация в столице.