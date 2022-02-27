Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19. На ИВЛ находятся 395 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
При этом выздоровели за сутки 4 550 человек. Всего число людей, победивших инфекцию, возросло до 2 477 563. За минувшие 24 часа выявлено 3 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался 81 пациент.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для пенсионеров. Отменить ограничение позволила улучшившаяся эпидситуация в столице.
Собянин заявил о разблокировке социальных карт пожилых москвичей с 28 февраля
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